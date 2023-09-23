رابط فحص المنحة القطرية الجديدة شهر 9 .. رابط فحص الأسماء الجديدة، أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أنه سيتم غداً الأحد صرف المنحة القطرية وفق ما صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقالت الكحلوت في تصريح إذاعي: "دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للجدد و10 آلاف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق".

وأضافت: "تم إيقاف المسافرين حتى العودة من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم وألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة، ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال".

ونوهت الكحلوت إلى أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط وسيتم الإعلان عن التسجيل.

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة شهر 9 .. رابط فحص الأسماء الجديدة،

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة، أكد سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارغزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءاً من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر.

صرف المنحة القطرية

وصرح السفير العمادي، أن صرف المنحة القطرية لشهر 9 بقيمة 100 دولار، بواقع 310شيكل فقط ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، وذلك يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر2023، عن طريق المحال التجارية ومعارض الاتصالات المنتشرة في قطاع غزة.

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وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

خطوات بحث المنحة القطرية الجديدة

تحديد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر 9 سبتمبر.. مرفق رابط الفحص ، بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار أمريكي، عن طريق إدخالك بيانات و الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

• الدخول لموقع الرسالة نت.

• إدخال رقم الهوية.

• إدخال تاريخ الميلاد.

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في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك الخاص تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة، يذكر أنه 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66ألف أسرة.

المنحة القطرية

ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.

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