إصابات برصاص الاحتلال خلال (فعاليات نصرة الأقصى والأسرى) على حدود غزة

أصيب عدد من المواطنين برصاص وقنابل الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم السبت، خلال المظاهرات المندلعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال كثف من إطلاق الرصاص وقنابل الغاز اتجاه الشباب الثائر المظاهرين احتجاجا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والاعتداءات على الأسرى في سجون الاحتلال.

ويتوافد المتظاهرون في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، يشعل خلالها الشباب الإطارات المطاطية، تعبيرا عن حالة الغضب.

ويدعو الشباب الثائر للتظاهر، منذ أسبوعين، قرب السلك الزائل بالمناطق الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

واستأنف الشباب الثائر خلال الأيام الماضية، الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ ردا على تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق أمس، أطلق الشبان الفلسطينيون البالونات الحارقة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ما تسبب باندلاع حرائق في عددٍ كبير منها.