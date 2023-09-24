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القسام يعلن خوض اشتباكات عنيفة

محدث: اشتباكات مسلحة بين مقاومين والاحتلال في طولكرم

الرسالة نت- طولكرم

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم عين شمس بطولكرم، ليلة الأحد.

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكًا مسلَّحًا وقع بين المقاومين وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس بطولكرم.

وأوضحت أن عشرات الآليات مدعومة بجرافة عسكرية كبيرة، اقتحمت المدينة من عدة محاور ووصلت إلى مخيم نور شمس وحاصرته من جميع الاتجاهات.

بدورها، قالت كتائب القسام في طولكرم، :"يخوض مجاهدونا ومعهم إخوانهم من فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة على عدة محاور في مخيم نور شمس حيث يحاول الاحتلال تطويق واقتحام المخيم".

 

 

 

 

 

 

 

 

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