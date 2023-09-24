صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 9 .. رابط فحص الأسماء الجديدة

يزداد البحث والسؤال عن موعد صرف المنحة القطرية والتي هي عبارة عن مساعدة نقدية بسيطة للأسر المستفيدة من البرنامج المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر9، وتأتي هذه المنحة لمساعدة الأسر الفقيرة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشون بها في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام سبعة عشر عاماً، حيث يعاني سكان قطاع غزة من ظروف صعبة تنذر بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية بشكل متزايد.

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية الجديدة

تقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة تفعيل رابط المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر سبتمبر 2023، عند الإعلان عن أسامي المنتفعين، وذلك مقابل 310 شيكل فقط على الرغم من وصولها الى380 شيكلاً، وقد بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفروقات تذهب لزيادة أعداد الأسر الفقيرة للاستفادة من المنحة القطرية الجديدة 100 دولار.

التنمية بغزة توضح تفاصيل صرف المنحة القطرية لشهر 9

صرحت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، أنه سيتم اليوم الأحد صرف المنحة القطرية وفق ما صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وقالت الكحلوت في تصريح إذاعي: "دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للجدد و10 آلاف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن استلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق".

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة شهر 9 .. رابط فحص الأسماء الجديدة

وأضافت الكحلوت : "تم إيقاف المسافرين حتى العودة من السفر باستثناء المرضى ومرافقيهم وألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة، ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال"، منوهة إلى أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط وسيتم الإعلان عن التسجيل.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك الخاص تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة، يذكر أنه 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66ألف أسرة.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

تحديد موعد صرف المنحة القطرية الجديدة لشهر 9 سبتمبر.. مرفق رابط الفحص ، بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار أمريكي، عن طريق إدخالك بيانات و الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

• الدخول لموقع وزارة العمل.

• إدخال رقم الهوية.

• إدخال تاريخ الميلاد.

رابط فحص المنحة القطرية اضغط هنا