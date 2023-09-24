مواجهة نارية بين أبناء العاصمة.. شاهد بالفيديو بث مباشر مواجهة الديربي الثقيل في الدوري الاسباني

مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الاسباني ,, ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة النارية المرتقبة بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني 2023 – 2024.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” معقل الأتليتي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.

ريال مدريد يدخل المباراة وفي جعبته 15 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني جمعها من 5 انتصارات.



فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة الذي يسعى بملاحقة جدول الترتيب من خلال انتصاره بمباراة الديربي اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني ؟

ستقام مباراة الديربي مساء اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 في الجولة السادسة من الليغا .

وتبدأ أحداث المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد والأتليتي في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة من العيار الثقيل بالدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة الديربي :

وستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو غدًا الأحد، متاحة عبر قنوات bein sports HD