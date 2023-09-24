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مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف يلا شوت

بث مباشر كورة لايف يلا شوت ديربي العاصمة اليوم الاحد

مواجهة نارية في ديربي مدريد
مواجهة نارية في ديربي مدريد

الرسالة نت

 بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد اليوم الاحد الساعة العاشرة بتوقيت السعودية ,, الديربي ينطلق في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين والأردن، على أن يتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط فقط.

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ووفقا لتوقعات صحيفة "آس" الإسبانية، سيكون الإنجليزي جود بيلينجهام أساسيا مع الملكي، بعد تعافيه تماما من مشكلاته المعوية.

كما سيضمن لوكاس فاسكيز مكانه أساسيا لتعويض غياب المصاب داني كارفاخال، وسيعود الشاب فران جارسيا الذي كان على دكة البدلاء خلال المواجهة الماضية ضد يونيون برلين بدوري الأبطال.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالي:

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حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، وفران جارسيا.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، وفالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، رودريجو، وخوسيلو.

 على الجانب الآخر، وبالتحديد بعد إصابة باريوس الذي تألق في المباريات الأخيرة في خط الوسط، فإن كوكي المرشح الأول لخلافته بعد تعافيه، في تشكيل أتلتيكو مدريد.

لكن إذا لم يكن كوكي في كامل جاهزيته سيكون فيتسل هو الخيار.

ومن المتوقع أن يعتمد الأرجنتيني دييجو سيميوني على التشكيل الآتي:

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حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: لينو، هيرموسو، خيمينيز، سافيتش، ونويل.

خط الوسط: يورينتي، ساؤول، (كوكي أو فيتسيل).

خط الهجوم: موراتا وجريزمان.

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