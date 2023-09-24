إصابة عضو بلدية الخليل عبد الكريم فراح بجروح في محاولة اغتيال

أصيب عضو بلدية الخليل عبد الكريم فراح بعدة أعيرة نارية، مساء الأحد/ بعد تعرضه لعملية إطلاق نار من مليشيا مسلحة في الخليل.

وقالت مصادر محلية في الخليل إن فراح تعرض لمحاولة اغتيال آثمة على أيدي مليشيات مسلحة تحظى بالرعاية الرسمية من أجهزة السلطة وحركة فتح.

وذكرت المصادر أن المليشيا أقدمت على حرق سيارة فراح عقب إطلاق النار تجاهه وإصابته بجروح.

وأكدت المصادر أن هذه الجريمة امتداد لعمليات إطلاق النار متكررة تعرضت لها العيادة الخاصة للدكتور أمجد الحموري، في منطقة عين سارة، وسط مدينة الخليل، وهو زوج نائب رئيس بلدية الخليل، لإطلاق نار من مليشيا مسلحة، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في العيادة في اليام الماضية.

والأربعاء الماضي، أطلق مسلح ملثم كان يقود دراجة نارية النار تجاه مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء حاتم ناصر الشرباتي، أثناء توقفها أمام منزلها الكائن في طريق المقاطعة، في المدينة، ما أدى إلى وقوع أضرار بالمركبة نتيجة إصابتها بـ (12) عياراً نارياً.

كما أطلق مسلحون فجر الخميس الماضي النار تجاه مكتب خدمات الكهرباء وموقف عربات نقل النفايات التابع لبلدية الخليل، الواقع في منطقة الحرايق، في المدخل الجنوبي من المدينة، مما تسبب في وقوع أضرار مادية.

ووفق المصادر، فإن هذه المليشيا المسلحة تستخدم القوة والبلطجة بحماية أمن السلطة وحركة فتح للسيطرة على بلدية الخليل وفرض تعيينات بالفساد فيها.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم أن هوية المعتدين معروفة إلاّ أن أجهزة السلطة لم تتتابعهم، في حين تكتف بتنفيذ الاعتقالات السياسية والتحريض على الشخصيات الإسلامية التي فازت في انتخابات بلدية الخليل.