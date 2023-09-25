استهداف لحواجز وأبراج الاحتلال بالضفة وزحوف نحو الأقصى ومواجهات بالقدس

تواصلت عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه في الضفة الغربية، تزامنًا مع زحف المرابطين نحو الأقصى للرّباط فيه إفشالًا لمخططات الاحتلال، ومواجهات في القدس.

وأطلق مقاومون فجر اليوم الاثنين النار تجاه حاجز تياسير شرق مدينة طوباس، كما استهدفوا مساء أمس حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

واستهدف الشباب الثائر البرج العسكري على مدخل بلده بيت أمر شمال الخليل بكوع شديد الانفجار.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء أمس، بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية جلبون شرق جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رعد أمجد عودة من مدينة طولكرم على حاجز أثناء عودته من مدينة قلقيلية.

وارتقى الشاب مجدي إيهاب غباين متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الانفجار الذي وقع شرق غزة قبل أيام.

واحتشد المرابطون لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى والرباط في ساحاته، إفشالًا لمخططات الاحتلال.

واعتدى مستوطنون على حافلات الأهالي في بلدة أم طوبا بالقدس المحتلة تزامناً مع بدء "عيد الغفران العبري".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عوض والفتى مجد عوض عقب مهاجمتها منزل عائلة غرابلة في بلدة بيت حنينا مساء أمس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة العيساوية في القدس.