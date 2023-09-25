بث مباشر مباراة الهلال اليوم الاثنين 25 / 9 / 2023

بث مباشر مباراة الهلال الان ..

تحت شعار لا بديل عن الفوز، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره الجبلين، اليوم الإثنين، على ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يلعب نادي الهلال المباراة تحت قيادة خورخي جيسوس، بحثا عن مصالحة جماهيره، بعد تعادلين على التوالي، الأول كان أمام نافباخور في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا، والذي انتهى بـ 1/1.

التعادل الثاني، كان في مواجهة ضمك، ضمن منافسات المسابقة المحلية، بنتيجة هدف لكل منهما، والتي أدى التعادل لخسارة الصدارة لصالح اتحاد جدة.

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موعد مباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين

تقام مباراة الهلال والجبلين اليوم الإثنين، على ملعب ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين

تنقل المباراة بين الهلال والجبيلن، عبر قنوات SSC السعودية الفضائية، الناقل الحصري لمباريات الأندية السعودية في مختلف المسابقات في الموسم الجاري.