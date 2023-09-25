مصادر: إدارة الجامعات التابعة لفتح تتنصل من إجراء الانتخابات الطلابية بغزة

كشف مصدر فصائلي وسيط ، أن إدارة الجامعات التابعة لحركة فتح، أعلنت عن تنصلها من القبول باجراء الانتخابات الطلابية في غزة.

وقال المصدر لـ"الرسالة نت"، أن كمال الشرافي رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى، ومستشار رئيس السلطة محمود عباس، اتصل ببعض الشخصيات الفصائلية، وأعلن أنه لم يعد بوارد اجراء انتخابات طلابية، بذريعة إمكانية انعكاسها سلبا على النظام في الجامعة.

وأوضح المصدر، أن إدارة الأزهر، قررت اتخاذ اجراء مماثل، بالإعلان عن التنصل من الاتفاق، الذي وافقت عليه الأطر والفصائل وحتى إدارة الجامعات، والنظام المعتمد بإجراء انتخابات التمثيل النسبي الكامل.

وذكر أنّ هذا الموقف كان متوقعا من إدارة الجامعات، خاصة بعد تصدر إدارة جامعة الازهر للأزمة وتبنيها بشكل كامل الشبيبة الفتحاوية، وتغافلت عن فكرة كونها إدارة لجامعة وليست إدارة لتنظيم.

في السياق، كشف المصدر عن تعيين عقود تمت لأشخاص في جامعة الأزهر، جرت عن طريق الشبيبة الفتحاوية وممثلها في الجامعة، وقبلت بها إدارة الجامعة، مضيفا: "رئيس الجامعة يقول لرئيس الشبيبة يا عمي، من شدة تأثير الشبيبة وتحكمها في قراراته".

وكانت الفصائل اتفقت على اجراء انتخابات طلابية، في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، خلال الفصل الدراسي الجاري، للمرة الأولى في القطاع، بعدما رفضت حركة فتح المشاركة في الانتخابات لسنوات طويلة.