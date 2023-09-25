مصدر للرسالة: قيادة السلطة تمنع حنا ناصر من زيارة غزة

كشف مصدر فصائلي مطلع، عن طلب تقدمت به الفصائل لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لزيارة قطاع غزة، بغرض بحث اجراء الانتخابات المحلية في القطاع؛ وقد وافق الأخير مبدئيا قبل أن يمتنع عن الحضور.

وقال المصدر لـ"الرسالة نت" إنّ قيادة السلطة ضغطت على ناصر بعدم الحضور لغزة، وجاءته التعليمات من رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه، بعدم التواصل مع المبادرات التي صدرت من غزة، أو زيارة القطاع.

وبحسب المصدر، فإن عباس تذرع انه يحتاج توقيع الفصائل جميعا على طلب اجراء الانتخابات، رغم حصوله عام 2021 على توقيع القوى، ورفض أن يذهب حنا من حيث المبدأ ليلتقي بالفصائل كي يناقش معها قضية الانتخابات.

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وأوضح المصدر، أن هذا الرفض، يأتي من رفض السلطة اجراء الانتخابات المحلية بغزة، خاصة بعد تحرك مسار المصالحة المجتمعية بين القوى بمشاركة التيار الإصلاحي في الحركة بزعامة محمد دحلان.

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية بغزة، إلى ضرورة اجراء انتخابات محلية في القطاع، ضمن مؤتمر عقدته بغزة، منتصف أغسطس الماضي؛ لكن حكومة رام الله قابلت العرض بالتلكؤ.

وأكدّت لجنة الانتخابات المركزية في تصريحات سابقة، أنّ الكرّة أصبحت في ملعب فتح والسلطة، بعدما أكدّت القوى الأخرى استعدادها ورغبتها اجراء الانتخابات المحلية بغزة.