طقس فلسطين.. أجواء لطيفة ولا تغير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس فلسطين هذه الليلة صافياً بشكل عام، بارداً نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق.

وتكون والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن طقس فلسطين ليوم غد الثلاثاء سيكون صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء القادم، سيكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.