الاحتلال يقرر تمديد اغلاق حاجز بيت حانون (إيرز)

قررت سلطات الاحتلال، مساء الاثنين، تمديد إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) ليوم الثلاثاء، أمام حركة المواطنين والمرضى والعمال المتوجهين للداخل بذرائع واهية.

وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، :"فإن سلطات الاحتلال قررت تمديد اغلاق معبر (إيرز).

فيما، أصدرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، تنويهاً هاماً بخصوص عمل حاجز بيت حانون شمال القطاع.

وأوضحت الهيئة أن حاجز بيت حانون سيعمل غداً الثلاثاء بشكل جزئي للسفر للحالات الإنسانية فيما لا يزال الاحتلال مستمر في منع العمال من السفر.

ولفتت هيئة المعابر إلى أن عمل الحاجز سيكون بشكل طبيعي للوصول لجميع الفئات.