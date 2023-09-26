جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 9 / 2023

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 9 / 2023 , في جميع الدوريات والبطولات العالمية .

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة ضمن الجولة السابعة من الدوري الاسباني والايطالي و كأس الرابطة الانجليزية ,,



* أهم مباريات اليوم :

* الدوري الايطالي .

يوفنتوس - ليتشي ( 45 : 9 )

* الدوري الاسباني .

إشبيلية - ألميريا ( 00 : 8 )

برشلونة - ريال مايوركا ( 30 : 10 )

* كأس رابطة المحترفين الانجليزية .

وولفرهامبتون - إبسويتش تاون ( 45 : 9 )

مانشستر يونايتد - كريستال بالاس ( 00 : 10 )

* الدوري الفرنسي .

ليل - ستاد ريمس ( 00 : 10 )

* جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة *