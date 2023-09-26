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أهم مباريات اليوم

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 9 / 2023

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الرسالة نت

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 9 / 2023 , في جميع الدوريات والبطولات العالمية .

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم.

كما سنكون على موعد مع مباريات هامة ضمن الجولة السابعة من الدوري الاسباني والايطالي و كأس الرابطة الانجليزية ,, 

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* أهم مباريات اليوم : 

* الدوري الايطالي . 

يوفنتوس - ليتشي ( 45 : 9 ) 

* الدوري الاسباني . 

إشبيلية - ألميريا ( 00 : 8 )

برشلونة - ريال مايوركا ( 30 : 10 ) 

* كأس رابطة المحترفين الانجليزية . 

وولفرهامبتون - إبسويتش تاون ( 45 : 9 ) 

مانشستر يونايتد - كريستال بالاس ( 00 : 10 ) 

* الدوري الفرنسي . 

ليل - ستاد ريمس ( 00 : 10 ) 

 * جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة * 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291280

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