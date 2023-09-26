مختصون يؤكدون أن علامات الانقسام في (إسرائيل) في ازدياد

نظم مركز حوار للدراسات وشبكة الهدهد الإخبارية ندوة فكرية حول (الأقليات والقوميات في إسرائيل)، عقدت اليوم الثلاثاء ، بمشاركة عدد من النخب الفكرية والوطنية.

وقال حسن لافي الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي خلال كلمته في الندوة الفكرية إن الغرب هو من وضع الأساس لدولة الاحتلال وبالتالي جرى استيعاب الأقليات وفق الشروط التي وضعها الغرب.

وذكر أنه بعد عام 1967 تغير وضع الأقليات داخل (إسرائيل)، وجرى استغلالهم في الحروب والاستيطان، موضحا أن (إسرائيل) لم تعد دولة الحزب الواحد، بل أصبحت ذات أقليات وأحزاب المتفككة.

بدوره استبعد مصطفى إبراهيم، الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي أن تؤدي الأزمات الداخلية الحالية في إسرائيل إلى انهيارها، مبينا أن نتنياهو لا يزال يسيطر على المفاصل المهمة في الجيش والأجهزة الأمنية الحساسة (بإسرائيل).

ويعتقد إبراهيم أن خطة الإصلاح القضائي ستستمر في (إسرائيل) في حالة وافقت المعارضة أم لم توافق، مؤكدا أن نتنياهو لن يذهب لإرضاء المعارضة ووقف خطة الإصلاح القضائي

وبين أن تحركات السلطة تجاه التطبيع السعودي الإسرائيلي سيستفيد منها الاحتلال وستنقذ نتنياهو من الأزمات الداخلية التي يمر بها، لافتا إلى أن السلطة ستحصل على تسهيلات مقابل موافقتها على التطبيع.

ويرى أن نجاح التطبيع مع السعودية سيجبر المعارضة الإسرائيلية على وقف تحركاتها ضد حكومة نتنياهو

وفي سياق الندوة ذكر عماد أبو عواد؛ مدير مركز القدس للدراسات أن بذور الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي لقد بدأت بالظهور، وأن حاجة نتنياهو للتحالفات سارع بظهور الخلافات والأزمات في (إسرائيل)

وأشار إلى أن الأقليات في (إسرائيل) تسيطر على اللوبي وعلى المناصب الحساسة في دولة الاحتلال، مؤكدا أن الأقليات الشرقية تشعر بالمظلومية في (إسرائيل)، لذلك ستصل لمرحلة لن تستطيع فيها حل خلافاتها الداخلية.

من جانبه قال أمين دبور المحلل السياسي خلال كلمته في الندوة إن ما يدور في (إسرائيل) تحول اجتماعي لكن لم ينضج حتى نحكم بأن دولة الاحتلال ستسقط خلال وقت قصير

وأضاف:" نحن أمام حكومة (إسرائيلية) ستكون قادرة على الصمود والمناورة لفترة قادمة.

وأشار إلى أن خطط نتنياهو أجبرت الحكومة الأمريكية على الجلوس معه، معتبرا أن إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوافق على رؤية وطنية موحدة هي الخيار الأنجح لمواجهة الاحتلال.