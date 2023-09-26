عمليتا إطلاق نار تستهدفان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالضفة

أعلنت مصادر عبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، وقوع عمليتا إطلاق نار استهدفت مركبة في مفترق "حمرا" شمال أريحا بمنطقة الأغوار؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، ودورية للاحتلال قرب طولكرم.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن "بلاغا وصل حول إطلاق النار من مركبة عابرة قرب مفرق ’حمرا’ بمنطقة الأغوار".

واستدعيت قوات الاحتلال إلى المكان وشرعت بأعمال البحث في المنطقة، فيما أغلقت حاجز "الحمرا" والحواجز المحيطة في أعقاب ذلك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال تعرض موقع لقواته في ضاحية شويكة قرب طولكرم لإطلاق نار، أعقبه رد الجنود بإطلاق النار؛ دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وذكر أنه جرى ضبط عدة عيارات نارية بعد أعمال بحث في المكان، فيما شرعت قوات الجيش بمطاردة منفذي العملية؛ حسبما جاء في بيان له.