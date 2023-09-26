المقاومة تستهدف الاحتلال في طولكرم ومداهمات في نابلس والقدس

نفذ مقاومون فلسطينيون، عصر اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة طولكرم، بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار بالقرب من مفترق "أوروت" قرب طولكرم، فيما شرع جيش الاحتلال بعمليات تمشيط بالمنطقة.

وأغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداخل مدينة طولكرم ونشر عددا من الحواجز حول المحافظة، بعد عملية إطلاق النار.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية التي تشكل حاجزا عسكريا دائما على مدخل قرية شوفة، أمام المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وانتشرت قوات الاحتلال على طريق الكفريات المحاذي لحاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، وعلى المدخل الجنوبي للمدينة، كما أعاقت حركة تنقل المركبات عبر حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم .

وفي وقت سابق اليوم، استهدف مقاومون، قوات الاحتلال ومستوطنيه في طولكرم وأريحا، بعمليتي إطلاق نار.



وأطلق مقاومون النار صوب مركبة للمستوطنين شمال أريحا، وانسحب المنفذون بسلام، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش وتمشيط.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال في موقع عسكري قرب بلدة شويكة في طولكرم.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز الحمرا والحواجز المحيطة بالأغوار منها حاجز تياسير للخارجين، عقب عملية إطلاق النار شمال أريحا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال منطقة فطاير قرب الطور في مدينة نابلس، واعتقلت شابا بعد دهم وتفتيش منزل عائلته في المنطقة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب منازل المواطنين، واعتدت على المواطنين.

وفي سياق متصل؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب جهاد الرجبي بعد اقتحام منزله في من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، وحولته للتحقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا مقدسي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، لم تعرف هويته حتى اللحظة.