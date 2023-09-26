حمادة: تدنيس مقبرة باب الرحمة عدوان غاشم وتعدٍ صارخ على الحرمات في القدس

شدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة على أن اقتحام المستوطنين لمقبرة باب الرحمة هو شكل جديد من أشكال العدوان الغاشم والتعدّي الصارخ على الحرمات في القدس والمسجد الأقصى.

وقال حمادة مساء الثلاثاء: "إن قيام قطعان المستوطنين السائبة بالهجوم وتدنيس مقبرة باب الرحمة والتي فيها قبور ثلاثة من صحابة رسول الله، هو تعدٍ على حرمة المكان وحرمة الأموات".

وأكد أن هذا التدنيس دليل جديد على فاشية المحتل الذي يمضي في حربه الدينية وإطلاق العنان لقطعان المستوطنين لمواصلة عدوانهم.

ودعا حمادة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير والانتفاض لأجل القدس والمسجد الأقصى، وتصاعد المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال، مشددا على أن أصحاب الأرض سيبقون على عهد الدفاع عن المسجد الأقصى.