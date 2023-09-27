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تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023
تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

الرسالة نت- غزة

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية  خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو حارا نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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