حريق في حفل زفاف شمالي العراق يؤدي إلى مئات القتلى والجرحى، والتحقيقات الأولية تكشف عن الأسباب

حادث حريق مروع خلال حفل زفاف في شمال العراق يؤدي إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، كشفت التحقيقات الأولية عن أسباب الكارثة، بما في ذلك مخالفة قواعد السلامة، فيما تباينت الأرقام المعلنة عن عدد الضحايا.

حسب ما قاله محافظ محافظة نينوى، نجم الجبوري، فإن ما لا يقل عن 114 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب نحو 200 آخرين جراء الحريق الذي وقع في قضاء الحمدانية، شرق مدينة الموصل وأشار إلى أن سبب الحريق يعود إلى الألعاب النارية التي تم استخدامها داخل القاعة.

توقيف ادارة الصالة

أكد اللواء الجبوري، توقيف تسعة أشخاص يعملون في إدارة قاعة الأفراح، مشيراً إلى أن القوات الأمنية الاتحادية تعاونت مع السلطات في إقليم كردستان للعثور على صاحب القاعة الذي يقيم في مدينة إربيل، وصدرت ضده مذكرة توقيف.

ملابسات الحريق

فيما يتعلق بملابسات الحريق، أكد مدير إعلام الدفاع المدني في العراق لشبكة الجزيرة أن قاعة الأفراح في الحمدانية كانت تفتقد لإجراءات السلامة، وأشار إلى أن صعوبة الخروج من البناية أدت إلى زيادة عدد الضحايا، حيث كانت أبواب الطوارئ في القاعة مغلقة أثناء وقوع الحريق.

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تحقيقات أولية

إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريق الحمدانية ناجم عن ألعاب نارية داخل قاعة الأفراح، وفي مقابلة مع الجزيرة، أضاف الجبوري أنه تم نقل ضحايا الحريق إلى مستشفيات نينوى وإقليم كردستان، وبدوره قال المنسق الإعلامي في الدفاع المدني العراقي نُـؤاس صباح شاكر إن ما فاقم حريق مدينة الحمدانية في الموصل هي المخالفات المتعلقة بالسلامة في القاعة، مضيفاً أن الدفاع المدني أبلغ مالك القاعة بالمخالفات الواجب إزالتها في وقت سابق من هذا العام.

الحكومة العراقية تقيم حداداً على أرواح الضحايا

فتحت الحكومة العراقية تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد العام في عموم العراق لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية، وكان السوداني وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين.

ووصف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ما جرى في الحمدانية بالفاجعة المؤلمة، مشددا على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث