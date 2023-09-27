بكيرات: شد الرحال إلى الأقصى والتواجد الكبير فيه يربك الاحتلال

قال نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات إن تواجد المسلمين بأعداد كبيرة في المسجد الأقصى المبارك يربك الاحتلال.

وأضاف بكيرات أن الاحتلال يحاول منع احتفال الأهالي بالمولد النبوي في المسجد الأقصى.

وأشار إلى أنه منذ ساعات الصباح شد الفلسطينيون الرحال إلى المسجد الأقصى للاحتفال بذكرى المولد النبوي.

وأكد على الحرص على إظهار مشاعر المسلمين بالمناسبات الدينية من خلال إحيائها في المسجد الأقصى.

ودعا الأمة العربية والإسلامية أن تؤدي واجبها تجاه المسجد الأقصى وتحاصر الاحتلال.

واعتدت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء على المواطنين المتواجدين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، وتعمدت دفع فتيات واعتقال أطفال تواجدوا في المكان.

وتزامناً مع ذكرى المولد النبوي، احتشدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في المسجد الأقصى وعلى أبوابه، بعد أن أدى نحو 70 ألف مصل صلاة ظهر اليوم في المسجد المبارك

ومنذ ساعات الصباح توافد المصلون إلى القدس والمسجد الأقصى، ضمن دعوات الرباط وشد الرحال فيه، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين في ظل تصاعد الاقتحامات والاعتداءات.

وتتقاطع ذكرى المولد النبوي مع الذكرى الـ23 لتصدي المصلين العُزل لاقتحام المتطرف شارون باحات المسجد الأقصى، والذي سبق مجزرة الأقصى الثانية، وأشعل انتفاضة الأقصى عام 2000.