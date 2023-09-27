الاحتلال يعلن فتح حاجز بيت حانون (إيرز) الخميس

قررت سلطات الاحتلال، إعادة فتح حاجز بيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة، بدء من يوم غد الخميس، والسماح بدخول العمال الفلسطينيين للداخل المحتل والضفة المحتلة.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها، مساء الأربعاء،: "أبلغنا من الجانب (الإسرائيلي) إن حاجز بيت حانون يعمل غدًا بشكل طبيعي والسفر مسموح لكل الفئات".

بدوره، قال منسق أعمال حكومة الاحتلال: "تقرر السماح لمغادرة العمال من قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون اعتبارًا من يوم الخميس".

وأضاف أن "استمرار السياسة المدنية سيتاح بناءً على تقييم الوضع والاستقرار الأمني".

وأغلق الاحتلال حاجز بيت حانون أمام آلاف العمال على مدار الأسبوعين الماضيين في إطار سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع، بزعم ما تشهده منطقة السياج الأمني من مظاهرات خلال الأيام الماضية نصرة للأقصى والأسرى.