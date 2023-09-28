فتح تكشف للرسالة: اتفاق قريب بين الأطر الطلابية لإجراء الانتخابات في الجامعات بغزة

كشف المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، "سنشهد قريبا اتفاق بين الأطر الطلابية ؛لإجراء الانتخابات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة".

وقال الحايك في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن "أجواء الاجتماع مع لجنة الانتخابات المركزية برئاسة د. حا ناصر إيجابية، وأكدّنا ضرورة اجراء الانتخابات كضرورة وطنية في المجالس المحلية.

وكان مسؤول العلاقات الوطنية في حركة فتح د. عماد الأغا، أكدّ خلال الاجتماع، أن الأجواء في غزة إيجابية وممكن إجراء الانتخابات المحلية فيها.

وأصدرت عدد من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بيانًا بمخرجات اجتماع تشاوري لبحث آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2022، وتطرق البيان إلى الانتخابات الطلابية، مؤكدًا "البدء بالعمل لإنجاز توافق وطني طلابي على إجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل".