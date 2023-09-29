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بالصور .. غزة تودّع الشهيد القسامي «إبراهيم عابد»

غزة- الرسالة نت

شَيَّعَت جماهير غفيرة من مخيم الشاطئ عصر الخميس 28/9/2023م جثمان الشهيد القسامي إبراهيم عابد والذي تُوُفَّي إثر وعكة صحية ألمَّت به عقب عمله في البحر.


وشارك في مسيرة التشييع عدد من مجاهدي كتائب القسام والمئات من أبناء مخيم الشاطئ الذين انطلقوا نحو مقبرة الفالوجا، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه في مسجد "بغداد" غرب المخيم.


ونعت الكتائب في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ إبراهيم نافذ إبراهيم عابد (37 عاماً) من مسجد "بغداد" في معسكر الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، والذي ارتقى اليوم الخميس 13 ربيع الأول 1445هـ الموافق 28/09/2023م إثر وعكة صحية ألمَّت به عقب عمله في البحر.


وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدًا".


داعيةً الله عز وجل بأن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

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