15 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 15 عملاً مقاوماً استهدفت جنود الاحتلال والمغتصبين، بينها عملية إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، إضافة إلى التصدي لاعتداء للمغتصبين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقطة بالضفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في رام الله، ومنطقتي باب العامود وأبو ديس بالقدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وألقى الشبان الثائر 3 زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في مدينة البيرة، وذلك خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المدينة.

وامتدت المواجهات إلى طوباس وطولكرم، ومخيم بلاطة في نابلس، وبلدة بيت أمر بالخليل، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحامها طوباس بصليات كثيفة من الرصاص.

وألقى الشبان الثائر الحجارة صوب المغتصبين في بلدة حوارة، وتصدوا لاعتداءاتهم وحطموا مركباتهم.