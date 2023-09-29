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^200 مثال: غزة العزة

المساس بالأقصى صب للزيت على النار

المصري: المسجد الأقصى محور الصراع وقنبلة الثورات

غزة- الرسالة نت

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن المسجد الأقصى سيبقى محور الصراع وقنبلة الثورات وقِبلة شعبنا وأمتنا، والمساس به هو صب للزيت على النار.

وقال المصري، خلال وقفة لحركة حماس ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إن الشعب الفلسطيني ينتفض لأجل مدينة القدس، ولم ولن يتراجع يومًا في الدفاع عن المسجد الأقصى.

وأكمل "لن تمر مؤامرات الاحتلال بالقدس المحتلة، ولن يسمح شعبنا بأن تمس إسلامية المسجد الأقصى".

وشدد المصري إن كل المعاصم التي تمسك الزناد مستعدة ورهن الإشارة للدفاع عن المسجد الأقصى.

ودعا المصري الكل الوطني للحيلولة دون تنفيذ الاحتلال الصهيوني مخططاته بالمسجد الأقصى.

ودعا السلطة لوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي، لتبقى الضفة في صدارة مواجهة الاحتلال.

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