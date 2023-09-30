تصاريح العمال .. رابط الفحص وآخر المستجدات ... تتساءل فئة كبيرة من المواطنون والعمال في قطاع غزة عن الدفعة الجديدة من تصاريح العمال لعام 2023 ، يعد الحصول على تصاريح وثيقة قانونية للعامل ليتمكن من خلاله من العمل بشكل قانوني وموثوق ، كونها تعتبر هذه التصاريح جزءا من توفير حياة كريمة لعائلاتهم ومن جهة أخرى تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يمرون بها.

تصاريح العمال

ترفق اليكم الرسالة نت رابط الفحص الموثق الذي يمكنكم من خلاله فحص اللون الخاص بتصريحكم بطريقة سهلة ومباشرة

أرفقت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل إلى أي مجموعة يصنف اسمه، كنوع من التسهيل على العامل في تتبع اسمه وتسعى الوزارة دائماً على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال الرابط الرسمي لنظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر: يدل أنه سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم الترشيح في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

الاستعلام عن تصاريح العمل

يمكنكم من خلال هذه الخطوات الاستعلام عن تصاريح العمل الخاصة بكم:

1-القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل من هنا.

2-الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

3-كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

4-سيصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور اكتبها.

تهدف شركات المشغل لإنهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000 إلى 3000 شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل، وأضاف إلى أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط، وأوضح أن شركات المشغل ستأخذ مبدئياً 3600 شيكل تقريبا من العامل.

أوضح أن شركات المشغل هدفها إنهاء ظاهرة السماسرة التي تستغل العمال وتأخذ من 2000 إلى 3000 شيكل شهريا في حال حصل عمل أو لم يحصل، لافتًا إلى أن شركة المشغل ملزمة بتوفير فرصة عمل رسمية للعامل وليس توفير تصريح للعمل فقط.

غداً سيتم تحديد المبلغ الرسمي خلال الاجتماع مع شركات المشغل ، على أن يتم الدفع للشركة مرة واحدة كل 6 شهور لضمان حق الشركة بعدم تراجع العامل عن العمل ويقسط المبلغ على الشهور.