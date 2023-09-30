فصائل العمل الوطني والإسلامي بغزة تنظم وقفة لإحياء الذكرى الـ23 لانتفاضة الأقصى

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم السبت، فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى انطلاق انتفاضة الأقصى المباركة بالتزامن مع انطلاق فعاليات في الداخل المحتل.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل محسن أبو رمضان، خلال كلمة له في الفعالية، إن الشعب الفلسطيني أكد بثورته من أجل الأقصى انتماءه للقدس ولمسجده المبارك، وشعبنا مستمر بنضاله عبر موجة من الثورات والفعاليات ضد التهويد والاحتلال الممنهج لأرضنا المباركة.



وأكد أبو رمضان أن حكومة الاحتلال العنصرية الفاشية تريد كي الوعي وتفتيت وحدة النسيج الداخلي وإلهاء شعبنا بنفسه، مشددا على أن الجريمة الممنهجة التي تغذيها شرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية بالداخل المحتل بدأت منذ هبة القدس والأقصى.



وتابع "هيهات للاحتلال أن يمرر مخططاته الخبيثة على شعبنا الفلسطيني الثائر المتعطش لنيل الحرية والنصر".



وأشار إلى أن الجريمة بالداخل المحتل ما هي إلا مخطط مكشوف وواضح من الاحتلال لضرب المجتمع العربي ببعضه.