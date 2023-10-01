الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
القدس
مباشر| المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى إحياءً لما يسمى (عيد العرش)
01 أكتوبر 2023 . الساعة: 07:28 ص
الرسالة نت- القدس المحتلة
https://www.facebook.com/NewsQastal/videos/2083739338645783
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291637
كلمات مفتاحية
المسجد الاقصى
عيد العرش
متعلقات
مباشر| مستوطنون يقتحمون الأقصى تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد العُرش"
مسيرات واقتحامات للمستوطنين في الأقصى بذكرى ما يسمى "عيد العرش"
أخبار رئيسية
مباشر| المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى إحياءً لما يسمى (عيد العرش)
جماعات المعبد تحاول إدخال حجر الأساس (للهيكل المزعوم) للأقصى
الاحتلال يفتتح نفقًا جديدًا تحت الأقصى ودعواتٌ للتصدّي
23 عاما على هبة القدس والأقصى.. المئات يحيون ذكرى الشهداء بمسيرة في سخنين
شخصيات مقدسية (للرسالة): الاحتلال يخلق واقعا جديدا بالأقصى خلال الأعياد
عيد العرش.. طقوس توراتية ودعوات مقدسية للمواجهة
المزيد من القدس
4492 مستوطنًا اقتحم المسجد الأقصى خلال سبتمبر الماضي
الاحتلال يفتتح نفقًا جديدًا تحت الأقصى ودعواتٌ للتصدّي
هيئة مقدسية: مقاومة الضفّة والقدس تشكّلُ رادعًا لمخططات الاحتلال تجاه الأقصى
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر