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^200 مثال: غزة العزة

مباشر| المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى إحياءً لما يسمى (عيد العرش)

الرسالة نت- القدس المحتلة

 

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المسجد الاقصى عيد العرش

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