سعر  صرف الدولار مقابل الدينار الأردني

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أسعار صرف الدولار في الأردن اليوم 1 أكتوبر 2023، شهد سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي اليوم ثباتاً، مثلما كان سعره قبل أيام قليلة، في الاسواق الرسمية للصرف في الأردن، فقد بلغت أسعار صرف العملات 1 دينار يساوي 1.40دولار أمريكي.

أسعار صرف الدولار في الأردن اليوم 1 أكتوبر 2023