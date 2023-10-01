18 اقتحامًا للأقصى و60 منعًا للآذان بالإبراهيمي في سبتمبر

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 18 مرة، بينما مُنع رفع الأذان 60 وقتًا في المسجد الإبراهيمي خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح البكري في بيان يوم الأحد، أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون كانت تتم على فترتين صباحية ومسائية، ورافقها تأدية طقوس وجولات استفزازية.

وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تأتي في وقت حرضت فيه ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم، المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية.

وأدان عدوان قوات الاحتلال على مصلى باب الرحمة، وتدمير جزء من محتوياته والاستيلاء على جزء آخر منه، معتبرًا أنَّ هذا عدوان وتصعيد للحرب الدينية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد أن المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وله نفس قدسيته وقيمته، مشددًا على أنه لا حق لغير المسلمين في المسجد.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال منعت رفع الآذان 60 وقتًا في المسجد الإبراهيمي، إضافة إلى إغلاقه عدة أيام بحجة الأعياد اليهودية.

وشدد البكري على أن ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء صارخ وسافر، وتعدٍ خطير على ممتلكات وقدسية المسجد، وتشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وخطورة وتهديد وسعي للسيطرة على بقية أجزائه.

وخلال الشهر المنصرم، اعتدى المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال على أضرحة في زاوية الشرفا في البلدة القديمة بمدينة الخليل.