الرسالة تكشف: مساعي وطنية لتثبيت اتفاق إجراء الانتخابات الطلابية بغزة

تواصل الأطر الطلابية، بالتعاون مع الجهات الوسيطة التي تدخلت منذ اللحظة الأولى؛ لتحريك ملف إجراء الانتخابات الطلابية في جامعات القطاع، في ظل إصرار حركة حماس على إنجاح المشهد الانتخابي، وتجاوز الشروط والمطبات التي تحاول عرقلة العملية الانتخابية.

وكان المتحدث الرسمي باسم حركة فتح منذر الحايك، قد أعلن عبر "الرسالة نت"، قرب التوقيع على اتفاق يقضي بإجراء الانتخابات في الجامعات الفلسطينية.

اتفاق وشيك!

بدوره، أكد د. أحمد المدلل مسؤول الدائرة التعليمية وعضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، أن التوقيع على اتفاق إجراء الانتخابات الطلابية في المؤسسات التعليمية الجامعية بالقطاع بات وشيكا.

الرابطة: نأمل أن تجرى الانتخابات في النصف الثاني من الفصل القادم

وقال المدلل في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، "نأمل أن تجرى الانتخابات في النصف الثاني من الفصل الثاني لعام 2023-2024م".

وأعلن أن الرابطة الإسلامية الذراع الطلابي للحركة ستشارك في انتخابات مجالس الطلبة، كما كل الأطر الطلابية الأخرى.

وشدد المدلل على أن الانتخابات الطلابية هي استحقاق طلابي للمؤسسات التعليمية الفلسطينية، "ونحن نعمل على تسهيل وتعبيد الطريق نحو إجرائها؛ لتتوّج بعرس ديمقراطي حقيقي داخل مؤسساتنا الجامعية".

وأشار إلى وجود توافق جمعي بين القوى حول عقد الانتخابات في الجامعات الفلسطينية، وإزالة العقبات التي تعترضها.

وحثّ جمهور الطلبة على اختيار من يلبي طموحات وأهداف أبناء شعبنا وخصوصا الشريحة الطلابية، ومن يتبنى ثقافة ووعي المقاومة التي أصحبت خيار الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وما تشهده الضفة خير دليل على ذلك، وفق تأكيده.

مطبّ!

من جانبه، أكد مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية في قطاع غزة سعيد اللقطة، أن الأطر الطلابية قريبة جدا من توقيع الاتفاق لإجراء الانتخابات من جميع الأطر.

وبيّن اللقطة في تصريح خاص بـ(الرسالة نت) أنّ الأطر الطلابية برعاية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، خاضت جملة مناقشات ومباحثات، نتج عنها اتفاق مبدئي، يتضمن نظاما انتخابيا متفقا عليه، وورقة المبادئ العشرة للانتخابات الطلابية في القطاع.

وأوضح أنهم اتفقوا على نظام نسبي كامل في جميع الجامعات الفلسطينية بغزة بالصورة الأولى.

الكتلة الإسلامية: الأطر قريبة من توقيع اتفاق إجراء الانتخابات الطلابية

ولفت اللقطة إلى أن التوقيع على الاتفاق كان مفترضا منذ أسبوعين؛ "لكن تفاجأنا أن الشبيبة الفتحاوية وضعت نقطة خلافية، وهي حل المجالس الطلابية المنتخبة في الكلية الجامعية والجامعة الإسلامية وكلية العلوم والتكنولوجيا".

وذكر أن هذه المجالس منتخبة ومعتمدة من الهيئات والإدارات بإرادة الناخب، مشيرا إلى أن القانون المتفق عليه يجيب أساسا على هذه النقطة، وينص أنه يتم حل المجالس قبل موعد إعلان الانتخابات بشهر.

وبيّن اللقطة أن الشبيبة مصرّة على حل المجالس الآن، ما آثار الخلاف، متوقعا حلها قريبا.

وأشار اللقطة إلى جملة مشاريع أطلقتها الكتلة الإسلامية في عديد الجامعات، وهي جاهزة لخوض هذه العملية الانتخابية في جميع الجامعات.

وأوضح أن مجلس الطلاب في الجامعة الإسلامية، يقف على مسافة واحدة من جميع الأطر الطلابية، وذكر أن جميع الأطر بما فيها الشبيبة الفتحاوية شاركت في استقبال الطلبة، وعلقّـت الصور واليافطات ومن بينها صور لرئيس السلطة محمود عباس.

ويتواجد في القطاع 17 مؤسسة تعليم عال، بينها 6 جامعات اثنتان منها عامتان، و5 كليات جامعية، و6 كليات متوسطة.