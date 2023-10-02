أفاد تقرير جديد من "بلومبرغ"، بأن شركة "أبل" تمتلك جميع العناصر اللازمة لإنشاء محرك بحث خاص بها لأجهزتها إذا قررت إنهاء اعتمادها على "غوغل".

و"غوغل " هو محرك البحث الافتراضي لجهاز "آيفون" لأكثر من عقد من الزمن، حيث أفادت التقارير أن عملاق الويب يدفع لشركة أبل ما بين 8 مليار دولار و12 مليار دولار كل عام كجزء من الصفقة. لكن الصفقة معقدة بسبب اتهامات الحكومة الأميركية بأن "غوغل" تحتفظ باحتكار البحث عبر الإنترنت ومبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من أن هذه الصفقة مربحة، إلا أن شركة أبل يمكنها أن تفعل ما هو أفضل، كما يقول مارك جورمان من "بلومبرغ" في رسالته الإخبارية "Power On" يوم الأحد. وقال إنه إذا أطلقت شركة أبل محرك البحث الخاص بها، فمن المرجح أن تنافس عائدات الإعلانات التي يمكن أن تولدها تدفق الأموال التي تأتي من سوق ساعة أبل.

وبينما يصف جورمان مثل هذه الخطوة بأنها "لقطة بعيدة المدى"، يشير إلى أن شركة أبل قد قدمت بالفعل لمحة عما سيبدو عليه مثل هذا العرض، بعد أن قامت بالفعل ببناء محركات البحث في خدمات مثل متجر التطبيقات والخرائط و"أبل تي في"، و"أبل نيوز".

وكجزء من الجهود المحتملة، لدى شركة أبل فريق يعمل على إنشاء محرك بحث من الجيل التالي يحمل الاسم الرمزي "Pegasus". وهذه التكنولوجيا، التي يجري تطويرها تحت إشراف جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لقسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة أبل، تظهر النتائج بدقة أكبر. وكتب "جورمان" أن التكنولوجيا موجودة بالفعل في بعض التطبيقات ويمكن أن تظهر يوماً ما في متجر التطبيقات.

دعوى الاحتكار

تعمل شركة أبل أيضاً على تعديل "Spotlight"، وهي ميزة البحث التي تساعد مستخدمي iOS في العثور على الأشياء على أجهزتهم. بدأت شركة أبل بإضافة نتائج بحث الويب إلى هذه الأداة منذ بضع سنوات، كما يشير جورمان، ولكن هذه النتائج تم توفيرها إما عن طريق "Bing" من "مايكروسوفت" أو غوغل.

وتأتي تكهنات محرك البحث وسط الدعوى القضائية المستمرة التي رفعتها وزارة العدل الأميركية بشأن شركة غوغل، حيث تم إحضار شركة أبل كشاهد في الدعوى القضائية المتعلقة بصفقتها بمليارات الدولارات التي تجعل غوغل محرك البحث الافتراضي على أجهزة "آيفون". وتتهم الحكومة الأميركية "غوغل" بالحفاظ على احتكار البحث عبر الإنترنت ومبيعات الإعلانات عبر الإنترنت.

وبحسب ما ورد كشف جياناندريا أثناء شهادته في الدعوى القضائية أن ميزة جديدة في iOS 17 تسمح لك بتغيير محرك البحث الافتراضي على جهاز "آيفون" الخاص بك عند استخدام "Safari" في وضع التصفح الخاص. وقال إنه في iOS 17، الذي يأتي مع هواتف "آيفون 15"، و"آيفون 15 برو" الجديدين، يمكن للمستخدمين تعيين محركي بحث افتراضيين: أحدهما للتصفح العادي والآخر للتصفح الخاص.

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