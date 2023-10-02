سلفيت.. الاحتلال يعتقل مسنًا ويُصادر جراره الزراعي

اعتقل جيش الاحتلال ، مساء اليوم الإثنين، مُسنًا فلسطينيًا واستولى على جراره الزراعي، في بلدة دير استيا، شمال غربي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية، خلال تواجده في أرضه.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اقتحم منطقة "القعدة" شمالي بلدة دير استيا، واحتجز عددًا من المزارعين لعدة ساعات، قبل أن يعتقل المواطن المسن نائل محاريق (67 عامًا) ويستولي على جراره الزراعي.

ويستهدف الاحتلال سلفيت بالاستيطان بشكل كبير، للسيطرة على المناطق الجبلية والزراعية وربط كل التكتلات الاستيطانية ببعضها.

ويوجد في سلفيت 18 تجمعا فلسطينيا مقابل 24 مستوطنة ما بين سكنية وصناعية، وتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في المحافظة حوالي 6% فقط من المساحة الإجمالية، مقابل 9% لصالح المستوطنين.

وارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية منذ بداية العام، حيث ارتكب الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.