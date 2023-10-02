وزارة العمل تُغلق مكان حادث سقوط سقالات البناء

قررت وزارة العمل بغزة، إغلاق مكان حادث سقوط سقالات البناء في شارع العيون في حي النصر غرب مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: "قررنا وبناء على الصلاحيات المخولة لنا إغلاق مكان الحادث وإيقاف العمل في المبنى لحين إنتهاء التحقيق"، مشيرةً إلى أنه تم الشروع بالتحقيق منذ اللحظات الأولى للحادث، للوقوف على أسبابه وتحديد المسئوليات وفق قانون العمل الفلسطيني.

وأضافت: " تابعنا مع الجهات الرسمية المختصة الحادث الذي وقع اليوم بمدينة غزة في شارع العيون، حيث تحركت طواقم التفتيش وحماية العمل للمكان فور تلقي إشارة سقوط سقالات البناء".

وأكدت وزارة العمل سعيها الدائم وعبر إجراءات عديدة، لتحقيق شروط السلامة المهنية وحماية العمال في أماكن العمل المختلفة، وضمان قيام أرباب العمل بواجبهم تجاه العمال.