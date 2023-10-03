 سعر صرف الدولار في مصر اليوم

تقدم الرسالة نت للقراء والمهتمين في مجال العملات والبيع والشراء كل ما يخص أسعار الدولار في مصر والأكثر تداولاً منها، بالإضافة إلى سعر الجنيه، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

سعر الدولار في مصر اليوم تحديث يومي

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، ارتفاعاً في التعاملات المصرفية في البنوك المصرية وماكينات الATM، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ، ويرجع هذا الثبات نظراً للإجازة الأسبوعية في البنوك والشركات المصرفية.

أسعار صرف الدولار في مصر 2023

1 دولار أمريكي يساوي 41 جنيه مصري، سجل سعر الدولار في البنك المصري ، اليوم إلى 30.95 جنيه للشراء و 30.92 جنيه للبيع. ، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات داخل بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 30.79 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو أمام الجنيه 32.78 جنيه للشراء و32.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة اليوم مستوى 30.92 جنيه للشراء ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.90 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم مستوى سعر 30.92 جنيه للشراء ومستوى سعر 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار الأمريكي لحظة بلحظة في البنوك

بلغت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي المصري cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.93 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

يتقدم سعر الدولار الحالي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني في مصر اليوم إلى 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك البركة المصري فقد جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.93 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري فإن الدولار في مصر يشهد حالة من الترقب والارتفاع، وسط توقعات بتأجيل أي عمليات خفض لقيمة الجنيه المصري أو تعويم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، وحسب خبراء قد تتأثر السوق السوداء بسد وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حيث يتجه المتعاملين إلى التداول عبر القنوات الرسمية لعدم وجود فروق سعر مناسبة.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وعلى صعيد البنوك الأوروبية، فقد وصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في ختام التعاملات إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.