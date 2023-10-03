التنمية تكشف معايير إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 2023 ومواعيد الصرف

قالت المتحدث باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت، إن 160 ألف أسرة بغزة تستفيد من صرف المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة بالقطاع، وأضيف إليها لاحقا 40 ألف أسرة.

وأوضحت الكحلوت لـ"الرسالة نت" أنّ المبلغ المخصص لهذه المنحة ثابت وهي 10 مليون دولار؛ لكن يجري إدارة قوائم المستفيدين للأسر القديمة والجديدة وفق معايير واضحة وثابتة تضعها الوزارة.

وبيّنت أن النظام يشمل صرف أسماء القدامى شهرين بعد شهر، والجدد شهر بعد شهر؛ للاستفادة من المنحة، باعتبار هذه العوائل انتظرت لأكثر من 4 سنوات دورها.

وأضافت الكحلوت: "ندير الملف بشكل عادل، ونأمل أن نزيد من قوائم العوائل المستفيدة".

وذكرت أنّ قيمة فرق الدولار، أضيف لصالح عوائل جديدة وضعت للاستفادة من المنحة.

وحول مراجعة المواطنين للوزارة بشأن المنحة القطرية، فأوضحت أن موعد المراجعة يومي الاثنين والأربعاء فقط في مقر الوزارة من كل أسبوع.

وتابعت: "البرنامج الالكتروني لا يفتح أمام فريق العمل غير هذه الأيام، ولهذا فقط خصص اليومان فقط للمراجعة، ونتمنى من المواطنين الالتزام بهذه المواعيد".

وحثّت العوائل المدرجة ضمن "قيد الدراسة"، أن تتحلى بالصبر لحين وصول الكشوفات التي لا تزال طور الفحص والفلترة، ثم الرد عليها.

وقالت إن من يشعر بالظلم تجاه الإجراءات، يمكنه أن يتقدم بشكوى عبر البرنامج الالكتروني، ويتم معالجتها عبر فريق متخصص.

وبيّنت أن الوزارة تقدمت بعديد المقترحات والمشاريع للجهات المعنية، لتوظيف المنحة القطرية في مشاريع إنتاجية؛ لكن الأمور تتوقف عند رغبة الجهات المانحة.

وبدأت قطر بصرف منحة مخصصة للعوائل الفقيرة منذ العام 2018، ضمن تفاهمات مسيرة العودة الكبرى، التي نجحت المقاومة عبرها، تخفيف بعض مظاهر الحصار المفروض على عوائل القطاع، وتم تخصيص صرف 10 ملايين دولار شهريا لهذه العوائل.

أسماء المنحة القطرية الجديدة, معايير إضافة أسماء جديدة للمنحة القطرية 2023,

موعد صرف المنحة القطرية, صرف المنحة القطرية شهر 10, المنحة القطرية رابط فحص المنحة القطرية, رابط المنحة القطرية, فحص المنحة القطرية, المنحة القطرية شهر 10 أكتوبر, موعد صرف المنحة القطرية الجديدة, رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار, المنحة القطرية اليوم, رابط فحص 100 دولار, المنحة القطرية 2023, المنحة القطرية بغزة 2023, المنحة القطرية غزة 2023, المنحة القطرية غزة, المنحة القطرية لشهر 10, رابط المنحة القطرية شهر 10, رابط فحص المنحة القطرية لشهر10, رابط فحص المنحة القطرية 2023, المنحة القطرية الجديدة, اخبار المنحة القطرية شهر 10, اخبار المنحة القطرية, فحص المنحة القطرية شهر 10, المنحة القطرية, رابط الفحص صرف المنحة القطرية, آخر أخبار المنحة القطرية اليوم 2023, المنحة القطرية 100 دولار, فحص المنحة القطرية 100 دولار, أسماء المستفيدين من المنحة القطرية, رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر أكتوبر 10, المنحة القطرية 100 دولار شهر 10, المستفيدين من المنحة القطرية شهر 10, موعد ورابط فحص المنحة القطرية 100 دولار, رابط فحص المنحة القطرية, الاستعلام الحكومي, برقم الهوية رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10, رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10, برقم الهوية رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $ شهر أكتوبر 10, رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $, وزارة التنمية الاجتماعية, معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار, قطاع غزة, الاستعلام الحكومي, رابط الاستعلام الحكومي, رابط الاستعلام الحكومي لفحص المنحة القطرية, رابط الفحص الاستعلام الحكومي,