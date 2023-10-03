النائب قرعاوي: الأسرى أمام إدارة نازية ويجب على الشارع الفلسطيني

أكد النائب فتحي قرعاوي أن أوضاع الأسرى في سجونِ الاحتلال صعبة للغايةِ، وأن الأسرى أمام إدارة سجون نازية لا ترعى أي من حقوق الإنسان.

وبيّن أن اتخاذ أي أسير فلسطيني خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، تأتي في إطار انتزاع حقه من إدارة السجون التي لا تلبي أي حق من حقوق الأسرى الفلسطينيين.

وطالب الشعب الفلسطيني بحركةٍ واسعةٍ في الشارع الفلسطيني دعمًا وإسنادًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأوضح أنه من خلال التّجارب السابقة، أثبتت حركة الشارع الفلسطيني أنها فاعلة وتجبر الاحتلال على تغيير سياساته تجاه الأسرى.

وكانت الحركة الأسيرة بكافة أطيافها وفي كل السجون أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح بتكرار ما حصل مع الشهيد البطل خضر عدنان بأي حال من الأحوال، مع الأسير "كايد الفسفوس".

وحذرت في بيانٍ لها الاحتلال ومخابراته من المساس بحياة الأسير كايد الفسفوس، محملةً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وتابعت " سيقوم كافة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بالإضراب عن الطعام غدًا الأربعاء ليوم واحد، وذلك دعمًا وإسنادًا للأسير البطل كايد الفسفوس، والتي ستكون باكورة خطواتنا الداعمة والمساندة له والتي لن تتوقف إلا بالاستجابة لمطالب الأسير البطل كايد".