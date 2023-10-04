حقيقة انقطاع الانترنت.. هل سينقطع الانترنت عن العالم 2023؟.. إليك التفاصيل كاملة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد انقطاع الانترنت عن الكرة الأرضية، وكيف سيستطيع الانسان الاستمرار بالحياة دون اتصال وتواصل، حيث أصبح الإنترنت أساسيًا لحياتنا، والكثير من الأعمال والتفاعلات الاجتماعية تعتمد على استمرار خدماته، بالتالي، يثير انقطاع الإنترنت تساؤلات حول صحة هذه الأخبار وتداولها الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف سيؤثر انقطاع الانترنت على الحياة العامة

انقطاع الإنترنت يُعَد حدثًا محتملاً يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاتصالات الإلكترونية والخدمات الرقمية يمكن أن يكون هناك عدة أسباب محتملة لهذا الانقطاع منها:

عطل تقني: يمكن أن ينشأ انقطاع الإنترنت عندما يحدث عطل تقني في البنية التحتية للإنترنت، مثل تلف الكوابل البحرية أو الألياف البصرية أو عطل في مراكز البيانات.

هجوم إلكتروني: يمكن للهجمات الإلكترونية مثل هجمات “الحجب الخدمي” ( DDoS ) أو اختراق الأمان أن تسبب انقطاعًا في الخدمات الرقمية عندما تتعرض لضغط كبير أو تعرض لاختراق.

تداول رواد التواصل الاجتماعي حول انقطاع الانترنت

كثرت بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن انقطاع الإنترنت في العالم في 11 أكتوبر 2023، ولكن حتى الآن، لم تتأكد هذه المعلومات، تحذر الشركات التقنية من نشر أخبار غير صحيحة حول هذا الموضوع.

كيف يمكن التصدي لانقطاع الإنترنت؟

تعمل الدول والمؤسسات على تعزيز البنية التحتية للإنترنت وتعزيز الأمان السيبراني. يُنصح المستخدمون أيضًا باتخاذ التدابير الوقائية مثل احتفاظ بنسخ احتياطية للبيانات واستخدام برامج مكافحة الفيروسات وتحديث البرامج بانتظام، باستمرار تطور التكنولوجيا، تسعى الدول والمؤسسات إلى توفير خدمات الإنترنت المستدامة والمتاحة للجميع في جميع أنحاء العالم.

إشاعات انقطاع الإنترنت عن العالم

إشاعات انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية متوقعة تداولت بشكل واسع، وقد قام مروجو هذه الأخبار بزعم أن هذه العاصفة الشمسية ستكون المسؤولة الرئيسية عن توقف خدمات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وزعموا أن هذا الانقطاع سيحدث نتيجة لتأثير الأشعة الشمسية على جودة خدمات الإنترنت، بعد انتشار هذه الأخبار بشكل واسع، أصدرت وكالة أبحاث الفضاء العالمية “ناسا” بيانًا رسميًا لتوضيح الوضع.

أكدت “ناسا” أن هذه الأخبار ليست صحيحة على الإطلاق وأنها عارية تمامًا من الصحة، لم يتم العثور على أية أدلة أو بيانات تشير إلى أن هناك خطرًا على استدامة خدمات الإنترنت في الفترة القريبة، بناءً على تصريحات “ناسا”، لا يوجد دليل على أن هناك خطرًا وشيكًا لانقطاع الإنترنت على مستوى عالمي بسبب عاصفة شمسية متوقعة.