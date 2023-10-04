ارتفاع كبير ومفاجيء.. الدولار يصعد أمام الشيكل اليوم الأربعاء.. طالع الأسعار

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم

شـــراء 3.87 شيكل

بـيــــع 3.86 شيكل

الدينار الأردني مقابل الشيكل

شـــراء 5.42 شيكل

· بـيــــع 5.44 شيكل

التأثيرات على الاقتصاد الفلسطيني

على صعيد الاقتصاد الفلسطيني فإن انخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار له تأثيرات سلبية، أولها زيادة كلفة الواردات والتي تمثل 80% من حجم التبادل التجاري الفلسطيني، حيث يعاني الاقتصاد الفلسطيني من خلل مزمن في الميزان التجاري للصالح الواردات، مما سيتسبب بموجات جديدة من ارتفاع الأسعار حيث يستورد الفلسطينيون معظم السلع التي يستهلكونا، وبالتالي سيكون هناك تآكل في القيمة الشرائية للرواتب والأجور شبه الثابتة للقطاعات المختلقة العامة والخاصة، حيث يتلقى معظم العاملين في الاقتصاد الفلسطيني أجورهم بالشيكل، وهؤلاء أكثر المتضررين إذا كان عليهم ديون أو قروض بالدولار لأن تكلفة القروض ستصبح أكبر عليهم.

هل يستمر الدولار في الصعود؟

ارتفاع الدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة ببيانات مبيعات التجزئة المتفائلة التي تعزز التوقعات بأن النمو الاقتصادي قد تسارع في الربع الثاني. ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، واغلق عند 92.712. المؤشر حقق مكاسب بنسبة 0.6٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له في حوالي شهر.