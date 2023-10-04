ارتفاع سعر الدولار أمام الشيكل اليوم الأربعاء.. قفزة كبيرة، شهد سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 استقراراً مقابل الشيكل.

وفيما يلي أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم:

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل اليوم

شـــراء 3.87 شيكل

بـيــــع 3.86 شيكل

الدينار الأردني مقابل الشيكل

شـــراء 5.42 شيكل

· بـيــــع 5.44 شيكل

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