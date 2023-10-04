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شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2023 قمة دوري الابطال يلا شوت

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شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة برشلونة وبورتو اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2023 قمة دوري الابطال يلا شوت ,,  يفتتح ملعب الدراجاو ابوابه لاستضافة مبارة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق برشلونة ضد نظيرة فريق بورتو ، يوم الاربعاء الموافق 4 من شهر اكتوبر الجاري ، وذلك ضمن إطار اعظم بطولة في التاريخ والمفضلة عند عشاق كرة القدم حول العالم وذلك المباراة ضمن منافسات الاسبوع 2 ضمن بطولة دوري ابطال اوروبا موسم 2023 – 2024.

مباراة برشلونة وبورتو في دوري ابطال اوروبا ... 

حيث يترقب جميع محبي كرة القدم لمواجهة من العيار الثقيل حيث تجمع بين فريق برشلونة ونظيره فريق بورتو ، ويستعد فريق برشلونة لي هذه المباراة بكل قوة و تركيز عالي من اخل الفوز با المباراة واقتناص النقاط الكامله ، بينما يدخل ايضا بورتو المباراة بكل قوة وحماس عالي من اجل الفوز بالمباراة.

                                      لمشاهدة المباراة . انقر هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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وتنطلق مباراة برشلونة ضد نظيرة فريق بورتو ، اليوم الاربعاء الموافق 4 من شهر اكتوبر ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت موريتانيا ، 8:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، 9:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا ، 10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا ، 11:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 ، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/291939

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