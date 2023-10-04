شاهد بالفيديو بث مباشر مباراة ميلان ودورتموند اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2023 قمة دوري ابطال اوروبا يلا شوت,, يواجه فريق ميلان الايطالي نظيره بروسيا دورتموند في بث مباشر الأربعاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعد فريق ميلان الإيطالي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة.

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موعد مباراة بوروسيا وميلان في دوري الأبطال والقنوات الناقلة ؟

تنطلق المباراة ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، عبر قناة بي إن سبورتس 4 HD .

ويلعب الفريقان في المجموعة السادسة من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويحتل فريق ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بدون نقاط.

وتواجه فريقا بوروسيا دورتموند مع ميلان في 6 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز خلال 3 مواجهات والتعادل في واحدة وخسارة مواجهتين أمام منافسه الألماني.

وسجل لاعبو الميلان 9 أهداف، فيما سجل بوروسيا دورتموند 8 أهداف خلال مبارياته ضد ميلان، فيما يحتل أموروسو لاعب النادي الألماني صدارة ترتيب هدافي مباريات الناديين بواقع 3 أهداف يليه فيليبو إنزاجي أسطورة ميلان السابق بواقع هدفين.