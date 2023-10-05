لتعزيز ودعم المزارعين.. الزراعة تُطلق رزمة من التسهيلات بغزة

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على رزمةٍ من الإجراءات والتسهيلات التي تخص الزراعة، وذلك بناءً على مدولات لجنة متابعة العمل الحكومي.
وأوضحت أن التسهيلات المقدمة تأتي في إطار المسئولية الاجتماعية، وضمن حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على المواطنين لا سيما المزارعين، في ظل الحصار (الاسرائيلي) المتواصل على قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن التسهيلات التي ستقدمها ستكون على النحو الآتي:
- تقديم لقاحات بيطرية معفاة من الرسوم حتى نهاية عام 2024.
- توزيع الأشتال الحرجية المنتجة ضمن مشاتل وزارة الزراعة مجاناً حتى نهاية عام 2024.
- تسديد نسبة 100 % من رسوم الترخيص لمزارع الإنتاج الحيواني (أبقار, وعجول، ومزارع دجاج لاحم، ومزارع دجاج بياض) حتى نهاية عام 2024.
- تسديد نسبة 50 % من رسوم تجارب البذور الجديدة لموردي البذور حتى نهاية عام 2024.
- تسديد نسبة 50% من رسوم التراخيص للمزارع السمكية والمفرخات حتى نهاية عام 2024. - ومثلها من رسوم تسجيل المخصبات الزراعية حتى نهاية عام 2024.