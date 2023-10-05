لتعزيز ودعم المزارعين.. الزراعة تُطلق رزمة من التسهيلات بغزة

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على رزمةٍ من ‏الإجراءات والتسهيلات التي تخص الزراعة، وذلك بناءً على مدولات لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأوضحت أن التسهيلات المقدمة تأتي في إطار ‏المسئولية الاجتماعية، وضمن حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على ‏المواطنين لا سيما المزارعين، في ظل الحصار (الاسرائيلي) المتواصل على قطاع ‏غزة. ‏

وأكدت الوزارة أن التسهيلات التي ستقدمها ستكون على النحو الآتي:‏

‏-‏ تقديم لقاحات بيطرية معفاة من الرسوم حتى نهاية عام ‌‎2024‌‏.‏

‏-‏ توزيع الأشتال الحرجية المنتجة ضمن مشاتل وزارة الزراعة مجاناً حتى ‏نهاية عام ‌‎2024‌‏.‏

‏-‏ تسديد نسبة ‎100 ‌% من رسوم الترخيص لمزارع الإنتاج الحيواني (أبقار, ‏وعجول، ومزارع دجاج لاحم، ومزارع دجاج بياض) حتى نهاية عام ‌‎2024‌‏.‏

‏-‏ تسديد نسبة ‎50‌ % من رسوم تجارب البذور الجديدة لموردي البذور حتى ‏نهاية عام ‌‎2024‌‏.‏

‏-‏ تسديد نسبة 50% من رسوم التراخيص للمزارع السمكية والمفرخات حتى ‏نهاية عام ‌‎2024‌‏.‏ ‏-‏ ومثلها من رسوم تسجيل المخصبات الزراعية حتى نهاية عام ‌‎2024‌‏. ‏