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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الرسالة نت - القدس

اقتحم مئات المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في  أيام عيد العُرش اليهودي، بحماية شرطة الاحتلال.

وأعاقت شرطة الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر دخول المصلين إلى الأقصى، وكذلك دخول الطلبة الذين يتلقَّون تعليمهم في مدارس رياض الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الأبواب ومنعت المواطنين من الدخول.

وأقدم عشرات المستوطنين منذ الصباح على أداء طقوس تلمودية في سوق القطانين.

وأجبرت قوات الاحتلال عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، ومنعتهم من العمل، وذلك من أجل تسهيل اقتحامات المستوطنين.

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