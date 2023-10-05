سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم، يستمر البحث عبر محركات البحث (جوجل) عن أسعار العملات، وتعتبر معرفة معلومة سعر الدولار معلومة اقتصادية مهمة، خاصة لأصحاب رؤوس الأموال، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي وخصوصاً في السعودية بسبب تردد الزوار لأداء مناسك العمرة، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار العملات في السعودية والأكثر تداولاً، بالإضافة إلى سعر الريال، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الى 8.30جنيها للشراء و8.25جنيها للبيع و سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر 8.20جنيهاً للشراء وسعر 8.24جنيهاً للبيع.

صرف الدولار في السعودية اليوم

أسعار صرف الدولار في السعودية اليوم 5 اكتوبر 2023، بلغت قيمة 1 دولار أمريكي يساوي 3٫75 ريال سعودي.

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