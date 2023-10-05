الهيئة الوطنية لدعم الداخل: قرار شرطة الاحتلال محاولة لكي الوعي

قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل اليوم الخميس إنها تابعت مساعي اللجنة الخاصة من الحكومة (الإسرائيلية) التي تدفع باتجاه السماح للشرطة بإطلاق الرصاص الحي وتخفيف القيود المفروضة على استخدام الذخيرة الحية ضد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن هذا "الأمر يؤكد إمعان الاحتلال الصهيوني في إرهابه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في الداخل المحتل بعد هبة الكرامة وعلى إثر الدور المحوري لأهلنا في الداخل في الدفاع عن الأقصى والمقدسـات".

وأردفت "مساعي شرطة الاحتلال المعلنة ليست بمعزل عن السياسات الصهيونية الأخرى بحق فلسطيني الداخل فهو استمرار للإرهاب وسياسة القتل والهدم والتهجير والملاحقة السياسية والسياسيات العنصرية".

وشددت الهيئة على أن شرطة الاحتلال ليست بحاجة لقرار بإطلاق النار ضد شعبنا في الداخل المحتل، لأن هذا فعله على الدوام وقد ارتقى المئات من الشهداء برصاص شرطة الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإدانة الاحتلال وللتدخل فوراً لوقف الإرهاب الصهيوني الذي يستهدف شعبنا قتلاً وتهجيراً وتدميراً واعتقالًا في الداخل المحتل في محاولة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وختمت الهيئة "هذه السياسات الإجرامية لحكومة الاحتلال الفاشية والتي تهدف إلى كيّ وعي أهلنا في الداخل وفصلهم عن ساحات الوجود الفلسطيني ومنع التحامهم مع باقي ساحات الفعل الوطني التي يشارك فيها شعبنا في مواجهة إرهابه وجرائمه ومنعه من الانخراط المستمر في معركة الدفاع عن القدس والأقصى لن تنجح، وأثبت شعبنا في معركة سيف القدس - هبة الكرامة أنه عصي على الانكسار وأنه سيبقى مستمراً في مسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه المشروعة".