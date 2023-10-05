الهيئة الوطنية: قرار إطلاق النار تجاه المتظاهرين يهدف لكي الوعي

قالت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح للشرطة الإسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين، تهدف إلى كيّ وعي أهالي الداخل المحتل، وفصلهم عن ساحات الوجود الفلسطيني.

ودعت الهيئة الوطنية في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لإدانة الاحتلال وللتدخل فوراً لوقف الإرهاب الإسرائيلي، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني قتلاً وتهجيراً وتدميراً واعتقالًا في الداخل المحتل في محاولة لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.

وقالت، إن قرار إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين يؤكد إمعان الاحتلال الإسرائيلي في إرهابه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في الداخل المحتل.

ولفتت الهيئة، إلى أن مساعي شرطة الاحتلال المعلنة ليست بمعزل عن السياسات الإسرائيلية الأخرى بحق فلسطيني الداخل، وهو استمرار للإرهاب وسياسة القتل والهدم والتهجير والملاحقة السياسية والسياسيات العنصرية.

وكشفت قناة "كان11" الإسرائيلية، أول أمس، عن لائحة لشرطة الاحتلال لاستخدام الرصاص الحي إذا وقعت أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل خلال العدوان على غزة عام 2021.