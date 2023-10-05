اعلان عيد اعلان عيد

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

8 إصابات بصفوف الاحتلال في 48 عملاً مقاوماً بالضفة

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أصيب 8 مستوطنين وجنوداً للاحتلال ، في 48 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 12 عملية إطلاق نارٍ، مخلفةً 8 إصابات في صفوف الاحتلال.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء للحجارة في 11 نقطة، بينما ألقى الشبان 5 عبوات ناسفة و13 زجاجة حارقة.

ورصد "معطى"، إعطاب آلية عسكرية، وتحطيم 3 مركبات للمستوطنين، كذلك التصدي لاعتداءاتهم 3 مرات.

وخلال أيلول/ سبتمبر المنصرم، أصيب 34 جندياً ومستوطناً ، في 1050 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، وسط تصاعد مستمر لعمليات المقاومة النوعية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/292019

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.