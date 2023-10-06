دعوات في سلفيت للتصدي للاستيطان على أراضي دير استيا

أطلقت فعاليات بلدة دير استيا غرب سلفيت دعوات للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية اليوم الجمعة، على الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقة القعدة.

ودعت فعاليات دير استيا للتجمع أمام مقر البلدية الساعة الثانية عشر ظهراً، والانطلاق إلى الأراضي المهددة بالمصادرة لحمايتها من الاستيطان.

وأكدت الدعوات أن الحشد في فعاليات اليوم، مسؤولية وطنية لحماية أراضي دير استيا من التغول الاستيطاني وترسيخ الوجود على الأرض بما يعزز صمود المزارعين.

وشددت على أن الحشد والتواجد بكثافة في الأراضي المهددة بالمصادرة، يفشل كل المخططات التي تهدف إلى تهويد المنطقة الشمالية برمتها.

وبدأ الاحتلال مؤخراً ببناء مستوطنة جديدة على أراضي بلدة دير استيا غرب سلفيت.

وتقام المستوطنة الجديدة في منطقة حريقة ياسين شمال دير استيا، والتي أقيمت عليها أراضي مستوطنة "عمانوئيل".

وترتبط مستوطنة "عمانوئيل" بعدة عمليات نفذتها كتائب القسام، وأدت لمقتل وإصابة عشرات المستوطنين والجنود.

ونفذت عملية "عمانوئيل الأولى" بتاريخ 12/12/2001م، واستهدفت حافلة ركاب تقل مستوطنين بعبوات زرعوها على الطريق، واستشهد في العملية القسامي عاصم ريحان ابن جامعة النجاح الوطنية، وشقيق الشهيد محمد ريحان.

وفي 29/06/2002، قاد القسامي نصر الدين عصيدة عملية "عمانوئيل" الثانية، حينما هاجمت خلية قسامية حافلة للمستوطنين، ما أسفر عن 11 قتيلاً، وجرح 20 آخرين في العملية التي جاءت نسخة متقنة عن عملية "عمانوئيل" الأولى.